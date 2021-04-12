В Херсонской области снова отравились "краснокнижные" птицы: начато следствие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полиция Херсонской области открыла еще два уголовных производства по факту гибели краснокнижных птиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает УНН.
Детали
Уточняется, что в эти выходные в полицию поступило 3 сообщения о гибели краснокнижных птиц. В первом случае руководитель заповедника сообщил, что на их территории возле искусственных озер было выявлено 7 мертвых серых журавлей, которые внесены в Красную книгу Украины.
Наряду с этим, в Каховском районе вблизи с. Богдановка в лесополосе и возле оросительного канала были обнаружены мертвыми 12 серых журавлей, 14 диких уток и 5 чаек. На месте происшествия отобраны образцы почвы и воды, которые направлены на экспертизу.
По данным фактам следователи открыли еще два уголовных производства по ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель". Все производства находятся на контроле руководства областной полиции.
Также в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что на полях в Каховском районе обнаружил 6 мертвых серых журавлей. Обстоятельства гибели птиц устанавливаются.
В полиции отмечают, что сейчас в специализированном институте в Харькове продолжаются исследования по установлению причины смерти птиц. Основная версия - гибель птиц после употребления зерна с примесями яда от грызунов.
Также отдельный экипаж группы реагирования ежедневно патрулирует земли заповедника "Аскания Нова". Инспекторы контролируют движение транспорта, задействованного для земельных работ. В случае сомнений в безопасности материалов, будут вноситься на полях, на место будет срочно выезжать следственно-оперативная группа и вызываться специалисты Госпродпотребслужбы и экологической сферы деятельности.
Дополнение
Как сообщается в одном из сюжетов украинского телеканала, экологи уже называют Украину кладбищем птиц со всей Европы. По их словам, для восстановления популяции теперь понадобится не менее 15 лет. С начала года там погибли более две тысячи птиц.
В Госпродпотребслужбе сообщили, что не нашли нарушений при проверке фермеров. До этого в ведомстве заявили, что остановили применения препарата от грызунов на три месяца, но это не имело должного эффекта и птицы продолжили умирать от яда.