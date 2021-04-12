На Херсонщині знов потруїлися "червонокнижні" птахи: розпочато слідство

Деталі

Уточнюється, що цими вихідними до поліції надійшло 3 повідомлення про загибель червонокнижних птахів. У першому випадку керівник заповідника повідомив, що на їх території біля штучних озер було виявлено 7 мертвих сірих журавлів, які внесені до Червоної книги України.

Поряд з цим, у Каховському районі поблизу с. Богданівка в лісосмузі та біля зрошувального каналу були виявлені мертвими 12 сірих журавлів, 14 диких качок та 5 чайок. На місці події відібрані зразки ґрунту та води, які направлені на експертизу.

За даними фактами слідчі відкрили ще два кримінальних провадження за ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України "Забруднення або псування земель". Всі провадження перебувають на контролі керівництва обласної поліції.

Також до поліції звернувся підприємець, який розповів, що на полях у Каховському районі виявив 6 мертвих сірих журавлів. Обставини загибелі птахів встановлюються.

У поліції відзначають, що наразі в спеціалізованому інституті в Харкові тривають дослідження щодо встановлення причини смерті птахів. Основна версія – загибель птахів після вживання зерна з домішками отрути від гризунів.

Також окремий екіпаж групи реагування щоденно патрулює землі заповідника "Асканія Нова". Інспектори контролюють рух транспорту, задіяного для земельних робіт. У разі сумнівів у безпечності матеріалів, що вноситимуться на полях, на місце буде терміново виїжджати слідчо-оперативна група та викликатимуться спеціалісти Держпродспоживслужби та екологічної сфери діяльності.

Доповнення

Як повідомляється в одному з сюжетів українського телеканалу, екологи вже називають Україну кладовищем птахів з усієї Європи. За їхніми словами, для відновлення популяції тепер знадобиться не менше 15 років. З початку року там загинуло понад дві тисячі птахів.

У Держспоживслужбі повідомили, що не знайшли порушень при перевірці фермерів. До цього у відомстві заявили, що зупинили застосування препарату від гризунів на три місяці, але це не мало належного ефекту і птахи продовжили помирати від отрути.



