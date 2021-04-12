На Херсонщині знов потруїлися "червонокнижні" птахи: розпочато слідство

ukru
17:51 • 86886 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 123309 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 108574 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 127513 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 143614 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166185 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 198759 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 304906 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192509 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181456 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 120076 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 128655 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 141729 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 154392 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 120188 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 107855 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 304910 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 240530 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 334373 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 57453 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108076 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109059 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106144 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119506 перегляди
Актуальне
На Херсонщині знов потруїлися "червонокнижні" птахи: розпочато слідство

На Херсонщині знов потруїлися "червонокнижні" птахи: розпочато слідство

Київ • УНН

 • 11958 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поліція Херсонщини відкрила ще два кримінальні провадження за фактом загибелі червонокнижних птахів. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає УНН.

Деталі 

Уточнюється, що цими вихідними до поліції надійшло 3 повідомлення про загибель червонокнижних птахів. У першому випадку керівник заповідника повідомив, що на їх території біля штучних озер було виявлено 7 мертвих сірих журавлів, які внесені до Червоної книги України.

Поряд з цим, у Каховському районі поблизу с. Богданівка в лісосмузі та біля зрошувального каналу були виявлені мертвими 12 сірих журавлів, 14 диких качок та 5 чайок. На місці події відібрані зразки ґрунту та води, які направлені на експертизу.

За даними фактами слідчі відкрили ще два кримінальних провадження за ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України "Забруднення або псування земель". Всі провадження перебувають на контролі керівництва обласної поліції.

Також до поліції звернувся підприємець, який розповів, що на полях у Каховському районі виявив 6 мертвих сірих журавлів. Обставини загибелі птахів встановлюються.

У поліції відзначають, що наразі в спеціалізованому інституті в Харкові тривають дослідження щодо встановлення причини смерті птахів. Основна версія – загибель птахів після вживання зерна з домішками отрути від гризунів.

Також окремий екіпаж групи реагування щоденно патрулює землі заповідника "Асканія Нова". Інспектори контролюють рух транспорту, задіяного для земельних робіт. У разі сумнівів у безпечності матеріалів, що вноситимуться на полях, на місце буде терміново виїжджати слідчо-оперативна група та викликатимуться спеціалісти Держпродспоживслужби та екологічної сфери діяльності.

Доповнення

Як повідомляється в одному з сюжетів українського телеканалу, екологи вже називають Україну кладовищем птахів з усієї Європи. За їхніми словами, для відновлення популяції тепер знадобиться не менше 15 років. З початку року там загинуло понад дві тисячі птахів.

У Держспоживслужбі повідомили, що не знайшли порушень при перевірці фермерів. До цього у відомстві заявили, що зупинили застосування препарату від гризунів на три місяці, але це не мало належного ефекту і птахи продовжили помирати від отрути.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами