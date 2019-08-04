В Херсонской области полиция разоблачила незаконный вылов бычка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Во время отработки по выявлению фактов браконьерства в акваториях Черного и Азовского морей сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" совместно с коллегами из Днепропетровской области задержали двух граждан, которые осуществляли лов рыбы незаконными орудиями лова вблизи Геническа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Херсонской области.
По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, на месте происшествия полицейские изъяли 50 единиц незаконных орудий лова и более 7000 штук бычка.
Также у браконьеров забрана лодка с двигателем. Ущерб, причиненный природной среде, составляет 250 000 грн.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".
Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Украине в прошлом году зафиксировано более 500 занятий незаконным водным промыслом.