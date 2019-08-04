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На Херсонщині поліція викрила незаконний вилов бичка

На Херсонщині поліція викрила незаконний вилов бичка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час відпрацювання по виявленню фактів браконьєрства в акваторіях Чорного та Азовського морів працівники відділення поліції в порту "Херсон" спільно з колегами з Дніпропетровської області затримали двох громадян, які здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову поблизу м. Генічеськ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Херсонській області.

За словами начальника відділення поліції в порту "Херсон" Максима Жаркова, на місці події поліцейські вилучили 50 одиниць незаконних знарядь лову та більше 7000 штук бичка.

Також у браконьєрів вилучений човен з двигуном. Шкода, завдана природному середовищу, сягає 250 тисяч грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом".

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні у минулому році зафіксовано понад 500 занять незаконним водним промислом.

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