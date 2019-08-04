На Херсонщині поліція викрила незаконний вилов бичка

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час відпрацювання по виявленню фактів браконьєрства в акваторіях Чорного та Азовського морів працівники відділення поліції в порту "Херсон" спільно з колегами з Дніпропетровської області затримали двох громадян, які здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову поблизу м. Генічеськ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Херсонській області.