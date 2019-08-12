В Херсонской области мужчина похитил со свинофермы 200 кг металлолома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Херсонской области мужчина украл с недействующей свинофермы более 200 кг металлолома. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В Чаплинское отделение полиции обратился владелец недействующей ныне свинофермы. Мужчина сообщил, что из здания, которое не охраняется, неизвестный похитил более 200 кг металлолома.
Под подозрение правоохранителей попал безработный 30-летний житель села. По словам местных жителей, он искал желающих купить у него металлолом. Полицейские пришли по месту жительства гражданина и увидели во дворе кучу металлолома. Хозяин объяснил, что металлоизделия нашел в лесополосе, но заявитель узнал свое имущество.
Злоумышленник рассказал, что знал об отсутствии охраны на свиноферме. Он четыре раза выносил оттуда металлоизделия, которые складывал во дворе с целью их последующей продажи.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, мужчина хотел сдать на металлолом элементы от противотанковых гранат.