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На Херсонщині чоловік викрав зі свиноферми 200 кг брухту

На Херсонщині чоловік викрав зі свиноферми 200 кг брухту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Херсонській області чоловік вкрав із недіючої свиноферми понад 200 кг металобрухту. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

У Чаплинське відділення поліції звернувся власник недіючої нині свиноферми. Чоловік повідомив, що з будівлі, яка не охороняється, невідомий викрав понад 200 кг металобрухту.

Під підозру правоохоронців потрапив безробітний 30-річний житель села. За словами місцевих жителів, він шукав бажаючих купити у нього металобрухт. Поліцейські прийшли за місцем проживання громадянина і побачили у дворі купу металобрухту. Господар пояснив, що металовироби знайшов у лісосмузі, але заявник упізнав своє майно.

Зловмисник розповів, що знав про відсутність охорони на свинофермі. Він чотири рази виносив звідти металовироби, які складав у дворі з метою їх подальшого продажу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка), що карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, чоловік хотів здати на металобрухт елементи від протитанкових гранат.

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