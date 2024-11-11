На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов одной громады

Сегодня объявлена принудительная эвакуация всего взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровской громады, в том числе и поселок Боровая на Харьковщине. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Объявляем принудительную эвакуацию всего взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровской общины, в том числе и поселок Боровая - написал Синегубов.

По его словам, с 10 сентября в результате эвакуационных мероприятий уже эвакуировали в безопасные места:

более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок;

1181 местного жителя поселков и сел с Боровского направления, из них 137 детей.

Синегубов отметил, что Харьковская ОГА обеспечила в местах временного расселения 2 тыс. коек для эвакуированных людей. При необходимости, их количество увеличат. Сейчас разместили в общежитиях 1 014 переселенцев.

Кроме того, он сообщил, что за минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 5 управляемых авиабомб и 3 FPV-дрона, 1 Schahed.

Напомним

В результате обстрела Чугуевской громады Харьковской области пострадали 4 человека, среди которых 17-летняя девушка и 10-летний мальчик. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

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