На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов одной громады
Киев • УНН
В Боровской громаде Харьковщины объявлена принудительная эвакуация взрослого населения из 10 населенных пунктов. Ранее уже эвакуировано более 6400 жителей, включая 388 детей из Купянского и Боровского направлений.
Сегодня объявлена принудительная эвакуация всего взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровской громады, в том числе и поселок Боровая на Харьковщине. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Объявляем принудительную эвакуацию всего взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровской общины, в том числе и поселок Боровая
По его словам, с 10 сентября в результате эвакуационных мероприятий уже эвакуировали в безопасные места:
- более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок;
- 1181 местного жителя поселков и сел с Боровского направления, из них 137 детей.
Синегубов отметил, что Харьковская ОГА обеспечила в местах временного расселения 2 тыс. коек для эвакуированных людей. При необходимости, их количество увеличат. Сейчас разместили в общежитиях 1 014 переселенцев.
Кроме того, он сообщил, что за минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 5 управляемых авиабомб и 3 FPV-дрона, 1 Schahed.
Напомним
В результате обстрела Чугуевской громады Харьковской области пострадали 4 человека, среди которых 17-летняя девушка и 10-летний мальчик. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.
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