Войска рф нанесли удар по элеватору в Харьковской области

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 63072 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 137726 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 170099 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 182665 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 181242 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 225973 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 133668 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 128727 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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7 ноября 2024, 15:40 • 121567 просмотра

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Войска рф нанесли удар по элеватору в Харьковской области

Войска рф нанесли удар по элеватору в Харьковской области

Киев  •  УНН

08:40 • 7316 просмотра

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В селе Приколотное Харьковской области в результате ночного обстрела повреждены элеватор и административное здание. Также зафиксированы удары по Харькову и селу Ольховатка Купянского района.

В селе Приколотное в Харьковской области в результате ночного удара российских войск поврежден элеватор, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"02:40, Купянский район, село Приколотное, вражеские удары по гражданскому предприятию, повреждено помещение элеватора, повреждены окна и двери административного здания", - написал Синегубов.

По его словам, накануне враг также ударил по Харькову и Купянщине.

В 09:20 в Киевском районе Харькова зафиксирован "прилет" в лесополосе, без разрушений и пострадавших. А в 09:30 в селе Ольховатка Купянского района в результате обстрела повреждена хозяйственная постройка.

160 боев за сутки: где на фронте горячее всего и что происходит в курской области11 ноября 2024, 06:33 • 13544 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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