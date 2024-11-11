Войска рф нанесли удар по элеватору в Харьковской области
Киев • УНН
В селе Приколотное Харьковской области в результате ночного обстрела повреждены элеватор и административное здание. Также зафиксированы удары по Харькову и селу Ольховатка Купянского района.
В селе Приколотное в Харьковской области в результате ночного удара российских войск поврежден элеватор, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"02:40, Купянский район, село Приколотное, вражеские удары по гражданскому предприятию, повреждено помещение элеватора, повреждены окна и двери административного здания", - написал Синегубов.
По его словам, накануне враг также ударил по Харькову и Купянщине.
В 09:20 в Киевском районе Харькова зафиксирован "прилет" в лесополосе, без разрушений и пострадавших. А в 09:30 в селе Ольховатка Купянского района в результате обстрела повреждена хозяйственная постройка.
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