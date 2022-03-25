В Харьковской области ВСУ уничтожили радиоэлектронный комплекс, вертолет и разведчиков рф

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"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российской стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты “глушили” нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Потому что вместе с вражеским комплексом, ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой", - написал Синегубов.

Детали

По его словам, утром в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты.

"Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 немцев, 15 из которых мобилизованы из так называемых днр/лнр. Наши военные отмечают обнищавшую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них - состояние наркотического и алкогольного опьянения и полную деморализацию", - рассказал Синегубов.

Синегубов отметил, что в том же Харьковском районе мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, который стоял прямо на земле.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли поликлинику с пунктом выдачи гуманитарной помощи в Харькове, четверо погибших.