В Харьковской области женщина по неосторожности утопила двухлетнюю дочь

Как рассказали правоохранители, 11 августа около 19:50 в полицию обратился 41-летний житель города Изюма. Он сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь. Его 34-летняя жена по месту жительства отсутствовала. Связаться с ней было невозможно, ведь женщина выключила мобильный телефон.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции нашли ее в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Сиверсьский Донец, в которой она хотела утопиться. Полицейские женщина рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом", - рассказали в полиции

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Оболонском районе Киева спасатели достали тело мужчины из озера Белое.