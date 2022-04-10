На Харьковщине от вражеских обстрелов погибло 10 человек, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В результате вражеских обстрелов в течение дня в воскресенье, 10 апреля, на Харьковщине погибло 10 мирных жителей, еще 11 получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов, пишет УНН.
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"Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклее, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на сейчас известно о 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок", - сообщил Синегубов.
Детали
По его словам, на сегодня нет оснований для эвакуации из города Харькова. В то же время, проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.
Самой горячей точкой области остается изюм.
Напомним
По информации Генерального штаба ВСУ, на сегодня существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков.