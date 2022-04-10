На Харьковщине от вражеских обстрелов погибло 10 человек, среди них - ребенок

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"Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклее, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на сейчас известно о 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок", - сообщил Синегубов.

Детали

По его словам, на сегодня нет оснований для эвакуации из города Харькова. В то же время, проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.

Самой горячей точкой области остается изюм.

Напомним

По информации Генерального штаба ВСУ, на сегодня существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков.