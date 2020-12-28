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В Харьковской области в ДТП перевернулся грузовик: есть погибший

Киев • УНН

 • 19223 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Харьковской области произошло ДТП с участием двух грузовиков с последующим опрокидыванием транспортного средства и прицепа. В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В Харьковской области в ДТП перевернулся грузовик: есть погибший

"27 декабря около 18:45 на 73-м км автодороги "Харьков - Ахтырка" вблизи села Губаревка Богодуховского района неустановленный водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом под управлением 45-летнего жителя города Сумы. В результате ДТП произошло опрокидывание грузовика "КамАЗ". От полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль "МАН" съехал в кювет с последующим опрокидыванием прицепа. С незначительными травмами водителя транспортного средства доставили в Богодуховскую больницу.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла с припаркованным грузовым автомобилем погибли двое мужчин - водитель и пассажир байка.

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