В Харьковской области в ДТП перевернулся грузовик: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Харьковской области произошло ДТП с участием двух грузовиков с последующим опрокидыванием транспортного средства и прицепа. В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"27 декабря около 18:45 на 73-м км автодороги "Харьков - Ахтырка" вблизи села Губаревка Богодуховского района неустановленный водитель грузового автомобиля "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом под управлением 45-летнего жителя города Сумы. В результате ДТП произошло опрокидывание грузовика "КамАЗ". От полученных травм водитель погиб на месте аварии. Личность мужчины сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль "МАН" съехал в кювет с последующим опрокидыванием прицепа. С незначительными травмами водителя транспортного средства доставили в Богодуховскую больницу.
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Закарпатской области в результате столкновения мотоцикла с припаркованным грузовым автомобилем погибли двое мужчин - водитель и пассажир байка.