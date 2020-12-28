На Харківщині у ДТП перекинулась вантажівка: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Харківщині сталося ДТП за участю двох вантажівок з подальшим перекиданням транспортного засобу та причепа. Внаслідок аварії загинув водій однієї із вантажівок. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"27 грудня близько 18:45 на 73-му км автошляху "Харків – Охтирка" поблизу села Губарівка Богодухівського району невстановлений водій вантажного автомобіля "КамАЗ" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем "МАН" з причепом під керуванням 45-річного мешканця міста Суми. Внаслідок ДТП сталося перекидання вантажівки "КамАЗ". Від отриманих травм водій загинув на місці аварії. Особа чоловіка наразі встановлюється", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що автомобіль "МАН" з'їхав у кювет з послідуючим перекиданням причепа. З незначними травмами водія транспортного засобу доставили до Богодухівської лікарні.
Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у Закарпатській області внаслідок зіткнення мотоцикла із припаркованим вантажним автомобілем загинули двоє чоловіків - водій та пасажир байку.