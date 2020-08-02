В Харьковской области расследуют обстоятельства смерти 12-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Харьковской области сотрудники полиции расследуют обстоятельства смерти 12-летнего мальчика. По словам матери, ребенок болел ангиной. Лечила сына женщина дома самостоятельно. В медицинские учреждения за помощью не обращалась. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 01 августа в 23:05 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейским мать мальчика рассказала, что он болел ангиной. Лечила женщина его дома. Внезапно мальчик потерял сознание. После чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы. Медики констатировали смерть подростка.
"Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка", - сообщили в полиции.
Напомним, в Винницкой области малыш погиб от поражения током.