На Харківщині розслідують обставини смерті 12-річного хлопчика

Так, 01 серпня о 23:05 до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до приймального відділення доставили 12-річного хлопчика без ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейським мати хлопчика розповіла, що він хворів на ангіну. Лікувала жінка його вдома. Раптово хлопчик втратив свідомість. Після чого мати принесла його до приймального відділення районної лікарні. Медики констатували смерть підлітка.

"Слідчим відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За данним фактом проводиться перевірка", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Вінниччині малюк загинув від ураження струмом.