В Харьковской области директор госпредприятия подозревается в незаконной вырубке дубов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На Харьковщине сообщили о подозрении в служебной халатности директору госпредприятия, что нанесло ущерб государству более чем на 4 миллиона из-за вырубки дубов. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу ГБР.
“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, совместно с прокуратурой Харьковской области 13 января 2020 года сообщили о подозрении директору госпредприятия „Гутянское лесное хозяйство“. Чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия. В результате неустановленные лица в октябре-ноябре 2019 года осуществили вырубку более 200 дубов на территории Владимирского лесничества, что нанесло ущерб государству на 4 миллиона 200 000 гривен.
Напомним, во Львовской области во время отработки полицейские совместно с сотрудниками лесничеств обнаружили шесть фактов незаконной вырубки елок.