На Харківщині директор держпідприємства підозрюється у незаконній вирубці дубів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру у службовій недбалості директору держпідприємства, що завдало збитків державі на понад 4 мільйони через вирубку дубів. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу ДБР.
“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, спільно з прокуратурою Харківської області 13 січня 2020 року повідомили про підозру директору держпідприємства „Гутянське лісове господарство“. Посадовець підозрюється в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що підозрюваний не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства. Внаслідок цього невстановлені особи у жовтні-листопаді 2019 року здійснили вирубку понад 200 дубів на території Володимирського лісництва, що завдало збитків державі на 4 мільйони 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Львівській області під час відпрацювання поліцейські спільно з працівниками лісництв виявили шість фактів незаконної вирубки ялинок.