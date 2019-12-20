В Харьковской области таможенник нанес государству ущерб на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением главному государственному инспектору Харьковской таможни Государственной фискальной службы Украины, действия которого привели к убыткам государству в размере 500 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины. Благодаря действиям инспектора, владелец товара растаможил его по льготной ставке ввозной пошлины. В результате действий таможенника, государственный бюджет недополучил налоги в сумме более 500 тысяч гривен.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам).
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, главному государственному инспектору отдела таможенного оформления таможенного поста "Краковец" Львовской таможни Государственной фискальной службы сообщили подозрение в злоупотреблении служебным положением, нанесшем государству ущерб на 1 миллион 930 тысяч гривен.