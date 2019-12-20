На Харківщині митник завдав державі збитків на півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем головному державному інспектору Харківської митниці Державної фіскальної служби України, дії якого призвели до збитків державі у розмірі 500 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
Досудовим розслідуванням встановлено, що митник, діючи в інтересах юридичної особи-імпортера, вніс до офіційної бази даних недостовірні відомості про класифікацію обладнання для обробки деревини. Завдяки діям інспектора, власник товару розмитнив його за пільговою ставкою ввізного мита. Внаслідок дій митника, державний бюджет недоотримав податки в сумі понад 500 тисяч гривень.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, головному державному інспекторові відділу митного оформлення митного посту "Краковець" Львівської митниці Державної фіскальної служби повідомили підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало державі збитків на 1 мільйон 930 тисяч гривень.