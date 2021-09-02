В Харьковской области депутат горсовета выхватил телефон у журналистки. Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во время пленарного заседания Изюмского городского совета 8 созыва 40-летний мужчина выхватил мобильный телефон журналистки, с помощью которого проводилась видеофиксация сессии, и бросил его на стол. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области, сообщает УНН.
Детали
С заявлением о преступлении в Изюмское районное управление полиции обратилась 4 марта директор радиокомпании.
Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля директор Изюмского радиокомпании выполняла редакционное задание по освещению деятельности Изюмского городского совета.
В 15:14, находясь в помещении сессионного зала Изюмского городского совета, депутат подошел к журналистке и выхватил из ее рук мобильный телефон, с помощью которого она проводила фиксацию событий сессии, после чего бросил его на стол.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления - уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
31 августа депутату политической партии сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Досудебное расследование продолжается.