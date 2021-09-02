На Харківщині депутат міськради вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі

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Із заявою про злочин до Ізюмського районного управління поліції звернулася 4 березня директорка радіокомпанії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого директорка Ізюмської радіокомпанії виконувала редакційне завдання з висвітлення діяльності Ізюмської міської ради.

О 15:14, перебуваючи у приміщенні сесійної зали Ізюмської міської ради, депутат підійшов до журналістки та вихопив з її рук мобільний телефон, за допомогою якого вона проводила фіксацію подій сесії, після чого кинув його на стіл.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

31 серпня депутату політичної партії повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Досудове розслідування триває.