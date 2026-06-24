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На границе с Польшей не происходит блокировки для грузовиков и железной дороги - ГПСУ

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что блокировки для грузовых транспортных средств или движения железной дороги на границе с Польшей нет. Он также сообщил об увеличении пересечения границы летом, преимущественно на выезд.

На границе с Польшей не происходит блокировки для грузовиков и железной дороги - ГПСУ

Блокировки для грузовых транспортных средств или для движения железной дороги на границе с Польшей не происходит. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Что касается оформления товаров и грузов - это вопрос к Таможенной службе. Но из того, что мы видим по пунктам пропуска на границе с Польшей, какой-либо блокировки для грузовых транспортных средств или для движения железной дороги - этого не происходит

- сказал Демченко.

Напомним

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о существенном увеличении пересечения границы летом, где преимущество отдается выезду из страны. По его словам, в будни фиксируется 115-120 тыс. пересечений, в выходные - до 136 тыс., при этом половина очередей приходится на границу с Польшей.

Павел Башинский

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