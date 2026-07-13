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На границе с Молдовой возможны задержки в одном из пунктов пропуска - пограничники

Киев • УНН

 • 838 просмотра

13 июля 2026 года на молдавской стороне пункта пропуска Могилёв-Подольский – Отач будут проводиться ремонтные работы. Возможна приостановка пропуска транспортных средств.

На границе с Молдовой возможны задержки в одном из пунктов пропуска - пограничники

На границе Украины и Молдовы возможны временные ограничения движения через пункт пропуска "Могилёв-Подольский – Отач", предупредили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"13 июля 2026 года с 12:00 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилёв-Подольский – Отач" на молдавской стороне будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим до завершения работ возможны приостановки пропуска транспортных средств через указанный пункт пропуска", — говорится в сообщении.

Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты через пункты пропуска: "Бронница – Унгурь"; "Сокиряны – Окница".

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Юлия Шрамко

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