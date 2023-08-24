На Говерле подняли рекордно большой флаг Украины

Детали

Отмечается, что площадь знамени достигает 441 м².

Такой грандиозный рекорд организовал на Говерле Хмельницкий областной центр научно-технического творчества учащейся молодежи совместно с кружком “Конструирования воздушных змеев” Новоушицкого дома детского творчества

Цитата

“Мы поражались, восхищались, удивлялись и регистрировали новое национальное достижение – “Самая большая площадь флага, поднятая на Говерле воздушным змеем”. С праздником нас, гордая нация – украинцы!”, – отметила Лана Ветрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День флага: украинские военные подняли сине-желтое знамя над селом Роботино