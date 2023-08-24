На Говерле подняли рекордно большой флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Накануне, в День государственного флага на самой высокой точке Украины – вершине горы Говерла – подняли в небо самое большое полотнище государственного флага. Об этом на своей странице в Facebook рассказала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.
Детали
Отмечается, что площадь знамени достигает 441 м².
Такой грандиозный рекорд организовал на Говерле Хмельницкий областной центр научно-технического творчества учащейся молодежи совместно с кружком “Конструирования воздушных змеев” Новоушицкого дома детского творчества
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“Мы поражались, восхищались, удивлялись и регистрировали новое национальное достижение – “Самая большая площадь флага, поднятая на Говерле воздушным змеем”. С праздником нас, гордая нация – украинцы!”, – отметила Лана Ветрова.
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