На Говерлі підняли рекордно великий прапор України
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Напередодні, у День державного прапора на найвищій точці України – вершині гори Говерла – підняли у небо найбільше полотнище державного прапора. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.
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Зазначається, що площа стяга сягає 441 м².
Такий грандіозний рекорд організував на Говерлі Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді спільно з гуртком “Конструювання повітряних зміїв” Новоушицького будинку дитячої творчості
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“Ми вражались, захоплювались, дивувались і реєстрували нове національне досягнення – “Найбільша площа прапора, піднята на Говерлі повітряним змієм”. Зі святом нас, горда націє – українці!”, – зазначила Лана Вєтрова.
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