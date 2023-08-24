На Говерлі підняли рекордно великий прапор України

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Зазначається, що площа стяга сягає 441 м².

Такий грандіозний рекорд організував на Говерлі Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді спільно з гуртком “Конструювання повітряних зміїв” Новоушицького будинку дитячої творчості

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“Ми вражались, захоплювались, дивувались і реєстрували нове національне досягнення – “Найбільша площа прапора, піднята на Говерлі повітряним змієм”. Зі святом нас, горда націє – українці!”, – зазначила Лана Вєтрова.

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