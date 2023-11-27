На горе Поп Иван в Карпатах температура снизилась до 18 градусов мороза

Вице-президент правящей партии Тайваня лидирует в опросе общественного мнения, на фоне срыва переговоров дружественной к КНР оппозиции

Вице-президент Тайваня Лай Чин-тэ от Демократической прогрессивной партии возглавляет опрос общественного мнения относительно президентской гонки 2024 года после распада прокитайского оппозиционного альянса. Правящая партия ДПП стремится укрепить связи с США и противостоять Китаю, в то время как Китай критикует Лая и предостерегает от движений за независимость во главе с ДПП.