На фронте зафиксировано почти 80 атак, враг активно действует на Константиновском и Славянском направлениях - Генштаб

$44.480.0350.690.19
ukenru
Эксклюзив
14:59 • 5496 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
14:05 • 8332 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
13:00 • 12121 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
11:51 • 15035 просмотра
В столкновениях с ТЦК и полицией во Львове участвовали около 200 гражданских - прокуратураPhoto
10:55 • 20428 просмотра
Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залогаVideo
9 июля, 08:52 • 23893 просмотра
Причастность Украины к подрыву "Северного потока" не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора
9 июля, 08:35 • 29082 просмотра
Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплексаVideo
9 июля, 06:58 • 29256 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
9 июля, 05:53 • 26454 просмотра
США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа
9 июля, 01:22 • 27054 просмотра
Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.6м/с
44%
744мм
Популярные новости
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 53099 просмотра
Буданов отреагировал на столкновения с толпой и ТЦК во Львове и ожидает справедливой реакции от правоохранителей9 июля, 08:00 • 27391 просмотра
В суде Киева избирают меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве Березовской9 июля, 09:27 • 16768 просмотра
35 судов за четыре дня: "Мадьяр" показал, как украинские дроны выносят российский флот у берегов КрымаVideo09:51 • 23554 просмотра
Убийство Березовской: прокуратура просит для Реута арест без залога10:33 • 21155 просмотра
публикации
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto15:23 • 1222 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
14:59 • 5496 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция14:37 • 5294 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться13:35 • 8952 просмотра
Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиковPhoto12:57 • 10684 просмотра
Актуальные люди
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Канада
Европа
Анкара
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 53270 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 124119 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 115444 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 110139 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 149858 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

На фронте зафиксировано почти 80 атак, враг активно действует на Константиновском и Славянском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 794 просмотра

С начала суток российские войска 79 раз атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Константиновском и Славянском направлениях.

На фронте зафиксировано почти 80 атак, враг активно действует на Константиновском и Славянском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Волфино, Сопич, Бачевск, Коренек, Рыжевка, Яструбщина, Уланово, Горки, Потаповка; на Черниговщине – Бучки. Авиаудару подверглась Вильная Слобода 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников, шесть из которых до сих пор продолжаются, осуществили 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск, Артильное и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевяковка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг осуществляет две атаки в направлении населенного пункта Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 15 вражеских атак в сторону Рай-Александровки и в районе населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Тихоновки. 

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты семь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожнее, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе населенного пункта Толстой. 

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Зализничное, Цветковое, Чаривное. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехники08.07.26, 07:15 • 50169 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине