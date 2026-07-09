На фронте зафиксировано почти 80 атак, враг активно действует на Константиновском и Славянском направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Константиновском и Славянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Волфино, Сопич, Бачевск, Коренек, Рыжевка, Яструбщина, Уланово, Горки, Потаповка; на Черниговщине – Бучки. Авиаудару подверглась Вильная Слобода - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников, шесть из которых до сих пор продолжаются, осуществили 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск, Артильное и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевяковка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении враг осуществляет две атаки в направлении населенного пункта Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбивали 15 вражеских атак в сторону Рай-Александровки и в районе населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали 16 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты семь раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожнее, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе населенного пункта Толстой.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижевка, Зализничное, Цветковое, Чаривное. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехники