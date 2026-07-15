На фронте произошло 253 боевых столкновения за сутки - больше всего атак на Покровском направлении

В течение минувших суток, 14 июля, зафиксировано 253 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный удар с применением восьми ракет и 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 250 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, захватчики применили 10 559 дронов-камикадзе и совершили 3282 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор нанес авиационный удар по району населенного пункта Толстодубово Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четырнадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и четыре вражеские радиолокационные станции.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток украинские защитники остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Старицы и Лимана, а также в направлениях Шевяковки, Гранова и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг три раза атаковал в районе Подолов, а также в направлении Шийковки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шестнадцать раз атаковали в районах Лимана, Дибровы и Озерного, а также в направлениях Новомихайловки, Новоселовки и Дробышева.

На Славянском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлениях Стародубовки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Дибровы, а также в направлениях Никифоровки и Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано двадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Иванополья, а также в направлениях Ильиновки, Степановки и Русиного Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где украинские защитники остановили сорок атак. Враг проявлял активность в районах Шахового, Новоалександровки, Родинского и Новосергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Владимировки, Васильевки, Филии, Гришиного, Молодецкого, Софиевки, Дорожного, Нового Шахового, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Котлиного и Удачного.

На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак в направлениях населенных пунктов Рыбное, Вороне и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 20 раз. Враг пытался продвинуться в районе Новоселовки, а также в направлениях Староукраинки, Доброполья, Воздвижевки, Горок, Цветкового и Чарівного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Белогорья, Новоандреевки и Степового.

На Приднепровском направлении минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

Минувших суток потери российских захватчиков составили 1470 человек. Также обезврежено десять танков, шесть боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, пять реактивных систем залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, семь ракет, два наземных робототехнических комплекса, 2003 беспилотных летательных аппарата, один корабль, 445 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

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