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На форуме в петербурге кремль пытается скрыть 80-миллиардную дыру в бюджете рф - разведка

Киев • УНН

 • 286 просмотра

На форуме в петербурге рф пытается скрыть дефицит бюджета в 80 миллиардов долларов. Доходы упали на 40%, а 71 регион страны стал дефицитным.

На форуме в петербурге кремль пытается скрыть 80-миллиардную дыру в бюджете рф - разведка

Нынешний форум, проводимый страной-агрессором в санкт-петербурге, называется "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Однако на самом деле россия уверенно движется к экономическому коллапсу. Основная причина – рост военных расходов при игнорировании реальных потребностей экономики. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Стремительно падают объемы торговли рф. За годы вооруженной агрессии против Украины сальдо внешней торговли россии уменьшилось почти в три раза – с 337 до 125 млрд долл. США. ТОП-20 крупнейших российских экспортеров отчитываются об уменьшении чистой прибыли, среди них такие гиганты, как "роснефть", "лукойл", "газпром", "новатэк" и "северсталь". Даже имиджевые внешнеэкономические проекты страдают от дефицита инвестиций. На сегодняшний день ГК "росатом" не хватает 7 млрд долл. США для завершения строительства АЭС "Аккую" в Турции. В прошлом году впервые за десятилетие показатель инвестиций в основной капитал приобрел отрицательное значение. При этом доля иностранных капиталовложений в рф составляет 0,01%.

Усиление налогового давления и масштабные отключения интернета подрывают доверие российского бизнеса и населения к власти. Более 30% малых и средних предпринимателей в россии готовятся к сворачиванию своего бизнеса, еще около 30% – обдумывают пути перехода к "теневым" схемам. Как следствие, индикатор бизнес-климата в рф впервые с 2022 года приобрел отрицательное значение. Выросли объемы проблемных кредитов до 12%, а также рекордно увеличился оборот наличных денежных средств. На этом фоне центробанк рф планирует вывести с рынка 11 региональных банков, которые уже не могут скрывать свои проблемы.

Вопреки оптимистичной риторике кремля, россия уверенно приобретает статус "государство-банкрот".  Несмотря на высокие цены на нефть, доходы российской казны просели на 40% по сравнению с прошлым годом. Образовалась бюджетная "дыра" более чем в 80 млрд долл. США. На фоне стремительного роста дефицита федерального бюджета рф, ускоряется упадок регионов. 71 субъект из 85 закончил 2025 год с дефицитным бюджетом, а в текущем году суммарный региональный дефицит уже превысил 34 млрд долл. США.

Несмотря на попытки кремля продемонстрировать мифические достижения и перспективы во время ПМЭФ-2026, даже для "дружественных стран" становятся очевидными провалы экономической политики режима путина

- говорится в сообщении.

Дроны «поздравили» начало главного экономического форума рф, в Петербурге возникли перебои в работе аэропорта03.06.26, 07:59 • 3952 просмотра

Ольга Розгон

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