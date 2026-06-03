Дроны «поздравили» начало главного экономического форума рф, в Петербурге возникли перебои в работе аэропорта
Киев • УНН
Атака дронов 3 июня вызвала пожар на нефтяном терминале Петербурга. Из-за угрозы в аэропорту «Пулково» задержали 29 рейсов во время форума.
санкт-петербург утром 3 июня подвергся масштабной атаке беспилотников накануне открытия петербургского международного экономического форума. Из-за работы противовоздушной обороны и воздушной угрозы возникли перебои в работе местного аэропорта, а также вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтяных терминалов россии. Об этом сообщают российские СМИ и ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным аэропорта "пулково", из-за атаки дронов более чем на два часа были задержаны 29 рейсов, еще девять самолетов перенаправили на запасные аэродромы. Именно через "пулково" в город прибывают участники и гости петербургского международного экономического форума, который стартовал 3 июня.
В то же время OSINT-аналитики ASTRA сообщили о пожаре на территории АО "петербургский нефтяной терминал".
Предприятие является одним из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе и играет важную роль в экспорте российского топлива морским путем.
Накануне атаки власти санкт-петербурга также ввели ограничения на продажу бензина физическим лицам. Официально связь между этими решениями и ударом беспилотников не комментировалась. Власти ленинградской области заявили об уничтожении десятков дронов, однако последствия атаки на нефтяной терминал публично не объяснили.
санкт-петербург массированно атаковали дроны, вспыхнул крупнейший нефтяной терминал региона03.06.26, 07:17 • 2714 просмотров