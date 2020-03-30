На фоне карантина улицы Киева свободны от пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 8:45 в Киеве можно свободно передвигаться транспортом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.
Так, утром понедельника затруднено движение транспорта на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая. В целом по Киеву можно передвигаться свободно, значительных осложнений движения транспорта нет.
Движение на мостах: на Южном, Северном и мосту Метро незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, в последние дни марта в Украине снова ожидается похолодание в результате вторжения арктического воздуха, температура воздуха в течение суток 30 марта будет колебаться в пределах от 6° мороза до 19° тепла.