На фоні карантину вулиці Києва вільні від заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на 8:45 у Києві можна вільно пересуватися транспортом. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.
Так, зранку понеділка ускладнено рух транспорту на Набережному шосе та вулиці Набережно-Хрещатицькій. Загалом по Києву можна пересуватися вільно, значних ускладнень руху транспорту немає.
Рух на мостах: на Південному, Північному та мосту Метро незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в останні дні березня в Україні знову очікується похолодання внаслідок вторгнення арктичного повітря, температура повітря впродовж доби 30 березня коливатиметься у межах від 6° морозу до 19° тепла.