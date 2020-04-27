На пособие по безработице правительство выделило 6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Правительство Украины выделило 6 млрд грн для финансирования пособий по безработице на фоне карантина из-за коронавируса. Об этом сообщили УНН в пресс-служба Минэкономики.
"На внеочередном заседании правительства было принято постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы". Так, Фонду было выделено 6 млрд грн, а также утвержден порядок использования указанных средств", - указали в министерстве.
Как указано, выделенные средства будут направлены на выплату:
-
- - пособия по безработице - 1,277 млрд грн
-
-
- повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 гривен;
- помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше 91 дня;
- выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше.
-
- пособия по частичной безработице - 4,723 млрд грн
-
-
- выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.
-
"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Напомним, Кабмин определил размер помощи по частичной безработице на время карантина.