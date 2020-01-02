В Донецкой области женщина выпала из окна третьего этажа

Сообщается, что 1 января в 10:40 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, который произошел на микрорайоне Молодежный в г. Доброполье Донецкой области.

"Женщина выпала из окна квартиры на 3-м этаже на бетонный навес над подъездом 5-ти этажного жилого дома. Бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью лестницы-палки поднялись до бетонного навеса на мягких носилках спустили вниз пожилую женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве женщина выпала с 13 этажа многоэтажки.