На Донеччині жінка випала з вікна третього поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Донбасі літня жінка випала з вікна третього поверху на бетонний навіс над під’їздом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України в області.
Повідомляється, що 01 січня о 10:40 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про нещасний випадок, що стався на мікрорайоні Молодіжний у м. Добропілля Донецької області.
"Жінка випала з вікна квартири на 3-му поверсі на бетонний навіс над під’їздом 5-ти поверхового житлового будинку. Бійці 19-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою драбини-палиці піднялись до бетонного навісу, на м’яких ношах спустили донизу літню жінку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві жінка випала з 13 поверху багатоповерхівки.