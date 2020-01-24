В Донецкой области из трудового плена освободили около 30 человек

КИЕВ. 24 января. УНН. В Донецкой области правоохранители установили группу злоумышленников, которые занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и тому подобное. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием "Храм", осуществляли психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду, сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в области.