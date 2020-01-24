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В Донецкой области из трудового плена освободили около 30 человек

Киев • УНН

 • 16256 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Донецкой области правоохранители установили группу злоумышленников, которые занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых, бездомных и тому подобное. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием "Храм", осуществляли психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду, сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в области.

В Донецкой области из трудового плена освободили около 30 человек

Операцию по освобождению граждан провели сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и детективы полиции Донецкой области с привлечением спецназовцев РПОПу. Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.

Фигуранты действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества. Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храмов", которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, которые постоянно следили за удерживаемыми, и охранники, которые выполняли силовые функции.

"Работников" набирали по объявлению в интернете, обещая избавить наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением.

Морально сломанных пострадавших злоумышленники под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать находящихся наказывали методами физического воздействия.

Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия". Курс лечения длился от двух месяцев до года. Оплата за труд, а также за пребывание лиц в "реабилитационном центре" шла на счет главаря преступной группы. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн. При этом сами рабочие получали лишь спальное место и минимальное питание.

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Полицейские пресекли деятельность одного из "центров", расположенного в Мариуполе. Также установлены лица, которых удерживали здесь раньше.

К ответственности привлекают лидера преступной группы и его сообщников. Все они жители Мариуполя 31-37 лет.

Кроме того, в ложном "реабилитационном центре" полицейские обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции. Злоумышленник подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым инкриминируют ч.2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители Днепропетровской и Одесской областей задержали членов преступной группы, которые вербовали людей в трудовое рабство.

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