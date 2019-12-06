В Донецкой области в посылках на почте обнаружили наркотики и боевую гранату

Две посылки направлялись из Киева к жителю Великоновоселковского района. Запрещенные вещества были тщательно замаскированы под спортивные добавки.

"Посылки с запрещенными средствами, замаскированные под спортивные добавки, должен был получить 21-летний житель района... Во время проверки оперативной информации сотрудники внутренней безопасности полиции пресекли попытку пересылки наркотических средств и гранаты на территории прифронтового региона", - говорится в сообщении.

В общем полицейские изъяли амфетамин, смолу каннабиса и боевую гранату РГД-5. Все направлено на экспертизу.

Мужчине инкриминируют ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в столице задержали мужчину, которого обоснованно подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков, а также незаконных операциях с оружием.