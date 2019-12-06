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На Донеччині в посилках на пошті виявили наркотики та бойову гранату

На Донеччині в посилках на пошті виявили наркотики та бойову гранату

Київ • УНН

 • 11230 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Донеччині викрили спробу переправи наркотиків та гранати поштою під виглядом спортивних добавок. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

Дві посилки прямували з Києва до жителя Великоновосілківського району. Заборонені речовини були ретельно замасковані під спортивні добавки.

"Посилки з забороненими засобами, замасковані під спортивні добавки, мав отримати 21-річний житель району… Під час перевірки оперативної інформації співробітники внутрішньої безпеки поліції припинили спробу пересилання наркотичних засобів та гранати на території прифронтового регіону", - сказано у повідомленні.

Загалом поліцейські вилучили амфетамін, смолу канабіса та бойову гранату РГД-5. Все спрямовано на експертизу.

Чоловіку інкримінують ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, якого обгрунтовно підозрюють у виготовленні та збуті наркотиків, а також незаконних операціях зі зброєю.

Українські Національні Новини

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