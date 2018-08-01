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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18950 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Донецкой области будут судить поваров, которые работали с поддельными медкнижками

В Донецкой области будут судить поваров, которые работали с поддельными медкнижками

Киев  •  УНН

 • 7918 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Мариуполе будут судить трех поваров, которые работали в столовой детского учреждения с поддельными медицинскими книжками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Кальмиусским отделом Мариупольского местной прокуратуры № 2 направлено в суд обвинительные акты по 3 людям, которые использовали поддельные медицинские книжки, работая на должностях поваров в детском учебном заведении. Уголовное преступление выявлено непосредственно прокурорами путем мониторинга состояния соблюдения требований бюджетного законодательства при осуществлении публичных закупок в системе "ProZorro". Установлено, что документы, предоставленные предприятием для подтверждения квалификационных требований работников, имеют явные признаки подделки, а именно - содержат данные о прохождении работниками обязательных медицинских осмотров. В ходе расследования указанные факты были опровергнуты", - сообщили в пресс-службе.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Окончательное решение по этому делу вынесет суд.

"Кроме того, в настоящее время прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту внесения заведомо недостоверных данных в медицинские книжки и устанавливаются лица, которые организовали указанную незаконную деятельность", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, количество случаев, когда люди после употребления шаурмы в Киеве заболели острой кишечной инфекцией, достигло 61. Причем люди отравились шаурмой в четырех разных местах, пока эти пункты продажи фаст-фуда закрыт.

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