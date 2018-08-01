На Донеччині судитимуть поварів, які працювали з підробленими медкнижками
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Маріуполі судитимуть трьох поварів, які працювали в їдальні дитячого закладу з підробленими медичними книжками. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.
“Кальміуським відділом Маріупольської місцевої прокуратури № 2 спрямовано до суду обвинувальні акти стосовно 3 осіб, які використали підроблені медичні книжки, працюючи на посадах поварів у дитячому навчальному закладі. Кримінальне правопорушення виявлено безпосередньо прокурорами шляхом моніторингу стану додержання вимог бюджетного законодавства при здійсненні публічних закупівель у системі „ProZorro“. Установлено, що документи, надані підприємством для підтвердження кваліфікаційних вимог працівників, мають явні ознаки підробки, а саме — містять дані про проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів. В ході розслідування вказані факти спростовано”, — повідомили у прес-службі.
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Остаточне рішення по цій справі винесе суд.
“Крім того, на теперішній час прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом внесення завідомо недостовірних даних у медичні книжки та встановлюються особи, які організували вказану незаконну діяльність”, — резюмували у прокуратурі.
Нагадаємо, кількість випадків, коли люди після вживання шаурми у Києві захворіли на гостру кишкову інфекцію, сягнула 61. При чому люди отруїлися шаурмою у чотирьох різних місцях, наразі ці пункти продажу фаст-фуду зачинено.