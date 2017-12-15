В Донецкой области будут судить насильника и убийцу 7-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Селидовский городской суд будет судить 33-летнего мужчину за изнасилование и убийство 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
"Завершено расследование и передано в Селидивського городского суда уголовное производство по обвинению жителя. Горняк в совершении ряда тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), пп. 2, 9, 10 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как отмечается, трагическое событие произошло 19 июня 2017 в городе Горняк. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 33-летний мужчина, ранее судимый за кражу, встретил на улице 7-летнюю девочку, которая согласилась на его предложение пойти к нему домой и посмотреть мультики.
Впоследствии мужчина решил изнасиловать ребенка, однако она стала кричать. С целью прекращения сопротивления, мужчина нанес девочке не менее 40 ударов в разные части тела и душил ее подушкой, пока последняя не потеряла сознание. После этого мужчина изнасиловал бесчувственного ребенка естественным и неестественным способами. Поняв, что жертва может рассказать о его преступные действия, изверг продолжил душить ее.
Будучи не уверенным в наступлении смерти беспомощного ребенка, мужчина ударил девочку в грудную клетку кухонным ножом, после чего перенес ее тело на территорию заброшенного дома.
Тело ребенка правоохранители нашли только 26 июня в подвальном помещении указанного домовладения. Насильнику грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщал УНН, в Харьковской области арестовали мужчину, который подозревается в двух изнасилованиях за вечер.