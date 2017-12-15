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На Донеччині судитимуть ґвалтівника і вбивцю 7-річної дівчинки

На Донеччині судитимуть ґвалтівника і вбивцю 7-річної дівчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Селидівський міський суд судитиме 33-річного чоловіка за зґвалтування та вбивство 7-річної дитини. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

"Завершено розслідування та передано до Селідівського міського суду кримінальне провадження за обвинуваченням мешканця м. Гірник у скоєнні ряду тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом), пп. 2, 9, 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як зазначається, трагічна подія сталася 19 червня 2017 року у місті Гірник. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 33-річний чоловік, раніше судимий за крадіжку, зустрів на вулиці 7-річну дівчинку, яка погодилася на його пропозицію піти до нього додому та подивитися мультики.

Згодом чоловік вирішив зґвалтувати дитину, однак вона почала кричати. З метою припинення опору, чоловік завдав дівчинці щонайменше 40 ударів у різні частини тіла та душив її подушкою, доки остання не знепритомніла. Після цього чоловік зґвалтував непритомну дитину природнім та неприроднім способами. Зрозумівши, що жертва може розповісти про його злочинні дії, нелюд продовжив душити її.

Будучи не впевненим у настанні смерті безпорадної дитини, чоловік вдарив дівчинку у грудну клітину кухонним ножем, після чого переніс її тіло на територію покинутого будинку.

Тіло дитини правоохоронці знайшли лише 26 червня у підвальному приміщенні вказаного домоволодіння. Ґвалтівнику загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, на Харківщині арештували чоловіка, який підозрюється у двох зґвалтуваннях за вечір.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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