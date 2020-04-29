В Донецкой области будут судить мужчину за уничтожение деревьев на полмиллиона грн

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36665 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81000 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102085 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128307 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128894 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172361 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121752 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157575 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104928 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Донецкой области будут судить мужчину за уничтожение деревьев на полмиллиона грн

В Донецкой области будут судить мужчину за уничтожение деревьев на полмиллиона грн

Киев  •  УНН

 • 11466 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Красноармейской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя. Покровская, который незаконной вырубкой деревьев вызвал экологический ущерб государству на 470 000 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2019 года человек вместе с 4 знакомыми прибыл в полезащитную лесополосу, расположенную на территории Гришинского сельского совета в Покровском районе. Убедив помощников в наличии у него лесорубочного билета, злоумышленник привлек их к спиливанию 102 деревьев породы ясень и скачивания их к автомобилю марки ГАЗ-33021. В дальнейшем человек продал спиленные стволы деревьев односельчанам.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в защитных насаждениях, перевозка и сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившее тяжкие последствия) УК Украины.

Уголовное законодательство предусматривает наказание за указанное преступление в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, в Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар на территории заповедника.

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