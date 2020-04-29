В Донецкой области будут судить мужчину за уничтожение деревьев на полмиллиона грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Красноармейской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя. Покровская, который незаконной вырубкой деревьев вызвал экологический ущерб государству на 470 000 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2019 года человек вместе с 4 знакомыми прибыл в полезащитную лесополосу, расположенную на территории Гришинского сельского совета в Покровском районе. Убедив помощников в наличии у него лесорубочного билета, злоумышленник привлек их к спиливанию 102 деревьев породы ясень и скачивания их к автомобилю марки ГАЗ-33021. В дальнейшем человек продал спиленные стволы деревьев односельчанам.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в защитных насаждениях, перевозка и сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившее тяжкие последствия) УК Украины.
Уголовное законодательство предусматривает наказание за указанное преступление в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Напомним, в Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар на территории заповедника.