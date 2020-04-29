На Донеччині судитимуть чоловіка за знищення дерев на півмільйона грн

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року чоловік разом із 4 знайомими прибув до полезахисної лісосмуги, розташованої на території Гришинської сільської ради у Покровському районі. Упевнивши помічників у наявності у нього лісорубного квитка, зловмисник залучив їх до спилювання 102 дерев породи ясень та завантажування їх до автомобіля марки ГАЗ-33021. У подальшому чоловік продав спиляні стовбури дерев односельцям.

Дії обвинувачуваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка дерев у захисних насадженнях, перевезення та збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяло тяжкі наслідки) КК України.

Кримінальне законодавство передбачає покарання за вказаний злочин у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, на Житомирщині спалахнула нова лісова пожежа на території заповідника.