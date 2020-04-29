На Донеччині судитимуть чоловіка за знищення дерев на півмільйона грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Красноармійською місцевою прокуратурою спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Покровська, який незаконною порубкою дерев спричинив екологічну шкоду державі на 470 тисяч грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Прес-служба прокуратури Донецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року чоловік разом із 4 знайомими прибув до полезахисної лісосмуги, розташованої на території Гришинської сільської ради у Покровському районі. Упевнивши помічників у наявності у нього лісорубного квитка, зловмисник залучив їх до спилювання 102 дерев породи ясень та завантажування їх до автомобіля марки ГАЗ-33021. У подальшому чоловік продав спиляні стовбури дерев односельцям.
Дії обвинувачуваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка дерев у захисних насадженнях, перевезення та збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяло тяжкі наслідки) КК України.
Кримінальне законодавство передбачає покарання за вказаний злочин у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Нагадаємо, на Житомирщині спалахнула нова лісова пожежа на території заповідника.