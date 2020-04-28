На Житомирщині спалахнула нова лісова пожежа на території заповідника
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні у другій половині дня в Олевському районі Житомирської області виникла нова лісова пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“У другій половині дня близько 15 год. в Олевському районі Житомирської області виникло загорання трав’яного настилу, яке розповсюдилось на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верхову.
Організовано комплексне застосування наземних та авіаційних сил. За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння залучено 124 чол. та 26 од. техніки, в тому числі від ДСНС 59 чол. о/с та 14 од. техніки, з них 3 літаки АН-32П.
Раніше УНН писав, що в Житомирській області продовжується робота щодо ліквідації семи локалізованих осередків пожеж.