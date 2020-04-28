В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар на территории заповедника
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня во второй половине дня в Олевском районе Житомирской области возник новый лесной пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой.
Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 124 чел. и 26 ед. техники, в том числе от ГСЧС 59 чел. и 14 ед. техники, из них 3 самолета АН-32П.
Ранее УНН писал, что в Житомирской области продолжается работа по ликвидации семи локализованных очагов пожаров.