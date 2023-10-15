В Донецкой области россияне убили двух человек и еще одного ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В течение субботы оккупанты наносили удары по территории Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще один был травмирован, об этом в Telegram сообщил и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.
Цитата
“За 14 октября россияне убили 2 жителей Донетчины — в Авдеевке.
Еще 1 человек в области за сутки получил ранения”, - говорится в сообщении.
Детали
В общем, начиная с 24 февраля 2022 года, в Донецкой области погибло 1740 человек и 4256 были травмированы.
Однако общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
В результате российских обстрелов в течение 13 октября 22 человека были травмированы. В частности, пострадавшие попали под обстрелы в Покровске и Авдеевке.