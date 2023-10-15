На Донеччині росіяни вбили двох людей та ще одну поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Протягом суботи окупанти завдавали ударів по території Донеччини, унаслідок чого дві людини загинули та ще одна була травмована.Про це у Telegram повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
“За 14 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — в Авдіївці.
Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, у Донецькій області загинуло 1740 людей та 4256 було травмовано.
Проте загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
Унаслідок російських обстрілів протягом 13 жовтня 22 людини було травмовано. Зокрема, постраждалі потрапили під обстріли у Покровську та Авдіївки.