В Донецкой области оккупанты ранили еще четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. российские войска за минувшие сутки ранили еще четырех жителей Донецкой области. Об этом в понедельник сообщил и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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“За 8 октября россияне ранили 4 жителей Донецкой области — в Константиновке”, -написал Мороз в Telegram.
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С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1731 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4215.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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российские военные утром 8 октября нанесли ракетный удар по Константиновке. По предварительной информации били ракетой “Искандер”.