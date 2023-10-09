На Донеччині окупанти поранили ще чотирьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили ще чотирьох жителів Донецької області. Про це у понеділок повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
“За 8 жовтня росіяни поранили 4 жителів Донеччини — у Костянтинівці”, -написав Мороз у Telegram.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1731 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4215.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
Російські військові зранку 8 жовтня завдали ракетного удару по Костянтинівці. За попередньою інформацією били ракетою “Іскандер”.