На Донеччині окупанти поранили ще чотирьох людей

Цитата

“За 8 жовтня росіяни поранили 4 жителів Донеччини — у Костянтинівці”, -написав Мороз у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1731 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4215.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Доповнення

Російські військові зранку 8 жовтня завдали ракетного удару по Костянтинівці. За попередньою інформацією били ракетою “Іскандер”.